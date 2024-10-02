Сара Йоркская поделилась фото со своей внучкой Сиенной и поздравила Беатрис со второй беременностью

Гордая бабушка Сара Йоркская поделилась эмоциональным сообщение в соцсети после того, как ее старшая дочь принцесса Беатрис рассекретила новость о своей второй беременности.

Сара опубликовала в Instagram фото с Беатрис и внучкой Сиенной, которая теперь станет старшей сестрой и написала:

"Очень гордая ДжиДжи/мама сегодня. Такое невероятное благословение и объятия для моего сердца.

Вольфи, Август, Эрни и Сиенна будут на седьмом небе от счастья", - написала Сара, имея ввиду скорое пополнение в семье принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци.

Напомним, вчера в королевском аккаунте опубликовали новость о том, что Беастри беременна вторым ребенком.

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