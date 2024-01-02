Сара Йоркская поделилась фотографией из спальни и обратилась к подписчикам

Сара поделилась снимком из новой фотосессии. Она позировала лежа на кровати, одета в салатовый атласный костюм, рыжие волосы распустила и сделала насыщенный макияж глаз. Герцогиня Йоркская написала в подписи к фото:

"Я надеюсь, что сегодня все наслаждаются праздничными торжествами. 2023 год не обошелся без взлетов и падений, испытаний, уроков, смеха, чудес и радости. Мой исторический любовный роман "Самая интригующая леди" попал в пятерку бестселлеров Sunday Times! У меня диагностировали рак молочной железы. Я победила рак груди. У меня новый внук!!! Я имела удовольствие познакомиться с некоторыми очень вдохновляющими людьми со всего мира, которые могли рассказать красивые истории. Я обнаружила внутри себя, что мне тоже есть что рассказать. Мне 64 года и я только начинаю. Я надеюсь, что каждый найдет время, чтобы поразмыслить и посмотреть вперед с любовью и позитивом. С Новым Годом, #2024!", - написала Сара.

Напомним, в этом году герцогиня Йоркская впервые за тридцать лет присутствовала на рождественской службе вместе с членами королевской семьи.

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