Сара Йоркская поделилась трогательным фото в честь дня рождения принцессы Евгении

По этому поводу ее мама Сара опубликовала у себя в Instagram милый детский снимок маленькой дочери и в подписи написала:

"С самым счастливым днем рождения, моя Евгения .. Весенние цветы всегда говорят мне, что скоро твой день рождения, и вот мы здесь. Ты моя волшебная любимая дочь, и я так горжусь тобой @princesseugenie".

На милой детской фотографии Евгения одета в джинсовую куртку с закатанными манжетами поверх белого топа на пуговицах. Ее волосы собраны в хвост розовой резинкой, а на лице - черные очки от солнца.

Сама Евгения новыми снимками в свой день рождения не делилась. Но несколько дней назад она праздновала День матери, запостив снимок со своим сыном Августом, которому в феврале исполнилось два года.

Напомним, летом 2023 года принцесса Евгений станет мамой во второй раз. В январе они с мужем Джеком Бруксбэнком объявили, что принцесса беременна.

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