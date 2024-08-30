Сара Йоркская показала, как сейчас выглядят любимые корги королевы Елизаветы II

Сара и ее бывший муж принц Эндрю взяли под опеку двоих собак, которые ранее жили с монархом.
Покойная королева Елизавета II очень любила своих корги. За всю свою жизнь и многолетнее правление у нее было более 30 собак этой породы.
Двое из ее корги, Сэнди и Мьюик, которые были у нее до ее смерти в сентябре 2022 года, были переданы Саре Фергюссон, бывшей жене принца Эндрю под опеку и теперь герцогиня Йоркская периодически делится фото, как выглядят питомцы.
В честь Международного Дня Собаки, который праздновали 26 августа, Сара опубликовала новое фото с корги. "Желаю вам и всем вашим пушистым друзьям счастливого #МеждународногоДняСобаки. За всю безусловную любовь, преданность и радость, которые они приносят в нашу жизнь, Сэнди и Мьюик получат дополнительное угощение в свой особенный день!", - написала тогда Сара.
Напомним, ранее мы собрали для вас фотографии милых королевских питомцев и рассказывали, что Грейс Келли любила пуделей, а королева Камилла воспитывает джек-рассел-терьеров.
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