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Сара Йоркская показала, как сейчас выглядят любимые корги королевы Елизаветы II

Сара Йоркская показала, как сейчас выглядят любимые корги королевы Елизаветы II

Корги королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Сара и ее бывший муж принц Эндрю взяли под опеку двоих собак, которые ранее жили с монархом.

Покойная королева Елизавета II очень любила своих корги. За всю свою жизнь и многолетнее правление у нее было более 30 собак этой породы.

Королева Елизавета II с собаками породы корги / © Getty Images
Королева Елизавета II с собаками породы корги / Фото: Getty Images

Двое из ее корги, Сэнди и Мьюик, которые были у нее до ее смерти в сентябре 2022 года, были переданы Саре Фергюссон, бывшей жене принца Эндрю под опеку и теперь герцогиня Йоркская периодически делится фото, как выглядят питомцы.

В честь Международного Дня Собаки, который праздновали 26 августа, Сара опубликовала новое фото с корги. "Желаю вам и всем вашим пушистым друзьям счастливого #МеждународногоДняСобаки. За всю безусловную любовь, преданность и радость, которые они приносят в нашу жизнь, Сэнди и Мьюик получат дополнительное угощение в свой особенный день!", - написала тогда Сара.

Напомним, ранее мы собрали для вас фотографии милых королевских питомцев и рассказывали, что Грейс Келли любила пуделей, а королева Камилла воспитывает джек-рассел-терьеров.

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