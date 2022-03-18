Сара Йоркская приехала в Польшу, чтобы встретиться с украинскими беженцами

Ее благотворительная организация Sarah's Trust помогает беженцам из Украины.

Сара Йоркская встретилась с украинскими беженцами в Польше. Герцогиня отправилась в Варшаву, чтобы встретиться с беженцами из Украины, которые бегут из своей страны после вторжения России. Во время эмоционального визита мать двоих детей, которую принимал мэр Варшавы Рафал Тшасковски, поговорила с группой беженцев и описала ситуацию как "душераздирающую".

Через свою благотворительную организацию Sarah's Trust мама принцессы Беатрис и принцессы Евгении хотела привлечь внимание к бедственному положению украинского народа, а также к гуманитарным усилиям, которые демонстрирует польский народ.

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В Instagram герцогиня, имеющая тесные связи с Польшей, поделилась серией трогательных снимков и подписала их: "На вторжение в Украину душераздирающе смотреть. Невыносимо видеть, как разлученные семьи и мирные жители оказались в ловушке кровопролития. Я всегда считала, что улыбка ребенка - это самое важное в мире, поэтому видеть так много детей, оказавшихся в этом кризисе, особенно тяжело".

Сара совершила поездку в Польшу на фоне вторжения России в Украину

"Для меня большая честь, что @trzaskowskirafal приветствует меня сегодня в Польше и я встречаюсь с украинскими беженцами. По меньшей мере 2,8 миллиона украинцев покинули свою страну после вторжения России. Польша приняла не менее 1,7 миллиона человек. Мир обязан поддержать их...", - сказала Сара.

Сара также сообщила в официальном заявлении: "Я хочу внести свою лепту через свою благотворительную организацию Sarah's Trust, и я здесь, чтобы узнать больше о том, что необходимо на местах. Помощь беженцам из Украины в Польше. К ним относятся одежда для женщин и детей, подгузники, дезинфицирующие средства для рук, туалетные принадлежности, фонарики и продукты длительного хранения, такие как овсяные хлопья. Все эти предметы были предоставлены добрыми людьми из Великобритании, которых я не могу не отблагодарить".

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