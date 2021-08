Сара Йоркская прокомментировала фотографии своего зятя Джека с обнаженными моделями

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, стала на защиту своего зятя Джека Бруксбэнка.

На выходных мужа ее младшей дочери принцессы Евгении – Джека Бруксбэнка – запечатлели папарацци во время отдыха на яхте на острове Капри, в Италии. Все бы ничего, но Джека окружали там несколько моделей, одна из которых загорала топлес.

Сара Йоркская во время своего выступления на The One Show, где она рассказывала о своей дебютной книге Her Heart for a Compass, не могла не прокомментировать ситуацию, в которой оказался ее любимый зять Джек.

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения / Associated Press

"Джек, который был на первых полосах газет, такой порядочный человек. Он просто один из моих самых любимых людей. На самом деле, я зову его Джеймсом Бондом. Он просто супергерой из моей книги, и он отличный отец, потрясающий муж, и он никогда не бывает вне дома, ему всегда нравится быть с семьей. Он работает послом в Casamigos, и он делал свою работу, и поэтому, я думаю, что очень важно, чтобы мы прояснили это ради Джека", - отметила Сара, пишет Hello!.

Принцесса Евгения, принцесса Беатрис и Сара Йоркская / Getty Images

Напомним, Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения поженились в октябре 2018 года. А в феврале 2021 года у них родился сын Август. Сара Йоркская на правах бабушки рассказала в интервью и немного о своем первом внуке.

"У меня есть сестры с дочерьми, и теперь я отложила Барби в сторону, и вооружилась машинами, грузовиками и двигателями", - шутит Сара. И добавляет: "Мне так повезло, мои девочки, Евгения - отличная мама, все говорят, что "вы так взволнованы своим внуком", а я говорю нет, я так горжусь своей дочерью, она отличная мать". Кстати, уже осенью старшая дочь Сары Беатрис также родит первенца.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном Августом / Getty Images

