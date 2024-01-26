Сара Йоркская публично прокомментировала состояние своего здоровья

Недавно стало известно, что у герцогини выявили меланому – рак кожи.

Это произошло через несколько месяцев после того, как Сара Йоркская перенесла мастэктомию. Болезнь Сары была обнаружена на ранней стадии после обычной маммографии и герцогиню благополучно прооперировали.

В среду 64-летняя герцогиня Йоркская посетила своего врача в больнице короля Эдуарда VII в лондонском районе Мэрилебон. Возле госпиталя собрались люди, которые хотели узнать, как Сара себя чувствует после приема, пишет People.

"Со мной все в порядке, спасибо", — сказала герцогиня. Она остановилась, чтобы поболтать с местными жителями, прежде чем сесть в свой автомобиль. На фотографиях, опубликованных изданием, Ферги улыбнулась и помахала рукой, выходя из больницы.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Напомним, в воскресенье представитель герцогини Йоркской объявил, что недавно у нее диагностировали рак кожи.

"После того, как этим летом ей поставили диагноз ранней формы рака молочной железы, у Сары, герцогини Йоркской, теперь диагностирована злокачественная меланома", - гласило заявление.

По словам представителя, герцогине Йоркской удалили и проанализировали несколько родинок у дерматолога, когда она проходила реконструктивную операцию после мастэктомии, и одна из родинок была идентифицирована как раковая. Меланома была и у отца Сары - майора Рональда Фергюсона.

Напомним, недавно Сара показывала фото с клиники MAYRLIFE в Австрии, где проходила курс реабилитации.

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