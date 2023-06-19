Сара Йоркская рассекретила, как называют в семье новорожденного сына принцессы Евгении

Мама принцессы Евгении – Сара Йоркская – счастливая бабушка уже троих внуков. Недавно она рассказала о самом младшем внуке – новорожденном сыне принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.

Мальчик появился на свет 30 мая, его зовут Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк. Гордая бабушка Сара Йоркская, поделилась некоторыми подробностями о рождении третьего внука.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Маленькому Эрнесту чуть больше двух недель, а у него уже самое милое семейное прозвище.

"У моих внуков были самые невероятные выходные, — сказала она в последнем выпуске своего подкаста "Чайные разговоры". — Мне очень повезло. У меня были все. У меня были Эдо, Беатрис, Джек, Евгения, Август и малыш Эрнест. Ну, Эрни", - сказала Сара, таким образом рассекретив, как мальчика называют ласково.

Эрнест Бруксбэнк / Фото: Instagram принцессы Евгении

Напомним, старшего сына Евгении и Джека зовут Август, его родители нежно называют Огги. Он появился на свет в феврале 2021-го, и сейчас ему 2,5 года.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Instagram принцессы Евгении

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