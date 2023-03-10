Сара Йоркская рассекретила, как в семье называют ее младшую внучку - дочь принцессы Беатрис

Сара Йоркская сейчас находится в Нью-Йорке, где продвигает свою новую книгу "Самая интригующая леди". Во время многочисленных интервью герцогине Йоркской задают не только вопросы о книге, а в большей степени о ее семье – членах британской королевской семьи.

Во время одного из интервью у Сары спросили о том, какие у нее отношениях с внуками. Сейчас Сара – бабушка двух внуков: Августа (сына принцессы Евгении, младшей дочери Сары) и Сиенны (дочери принцессы Беатрис, старшей дочери Сары).

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

"Каково это быть бабушкой? Расскажите нам об этом", - спросила ее во время беседы редактор Саманта Бэрри.

"Мне нравится видеть своих девочек, которые исключительны. И точка, они исключительны, - сказала Сара о принцессах Беатрис и Евгении. - Август учит меня играть в паровозики и копатели. А Сиси — это просто мини-Беатрис, и она получает маленькие розовые пачки, потому что Беатрис любит наряжать ее, как Барби".

Таким образом теперь известно, что малышку Сиенну Мапелли-Моцци в близком кругу называют Сиси.

Напомним, Август и Сиенна родились в 2021 году, а летом 2023 года Сара станет бабушкой в третий раз, так как ее дочь Евгения ждет сейчас второго ребенка.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

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