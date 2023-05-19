Сара Йоркская рассекретила, родила ли уже принцесса Евгения

Недавно в Сети ходили слухи, что принцесса Евгения уже стала во второй раз мамой. Его мать – Сара Йоркская – рассказала журналистам правда ли это.

63-летняя герцогиня Йоркская разоткровенничалась в новом интервью изданию ¡HOLA! TV, что ее младшая дочь должна скоро родить. Это произойдет в этом месяце – мае.

Сара Йоркская и принцесса Евгения / Фото: Associated Press

"Мы еще не знаем, кто это будет", — сказала герцогиня о поле ребенка, но он должен родиться к концу мая, я думаю. Так что это произойдет со дня на день", - пишет People.

Напомним, в январе Букингемский дворец объявил, что племянница короля Чарльза беременна и ждет второго ребенка от мужа Джека Бруксбэнка. У пары уже есть 2-летний сын Август, который скоро станет старшим братом.

Принцесса Евгения на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

Во время коронации принцесса Евгения несколько раз демонстрировала на публике свой уже огромный живот. А также была подловлена на моменте, за который в свое время очень критиковали герцогиню Сассекскую.

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