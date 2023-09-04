Сара Йоркская рассказала, какими были последние слова королевы Елизаветы II

Сара Йоркская – одна из невесток покойного монарха. Она хоть и давно в разводе с сыном королевы – принцем Эндрю, однако с Ее Величеством всегда поддерживала теплые отношения. Даже корги королевы после ее смерти стали жить у Сары и принца Эндрю.

Сара Йоркская и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В заключительном эпизоде ​​своего подкаста "Чайные беседы с Сарой", герцогиня рассказала, какими были последние слова Елизаветы II в ее адрес.

"Это последнее, что сказала мне королева: "Просто будь собой, Сара", — рассказала 63-летняя герцогиня. Только сейчас по словам Сары она поняла, что действительно означает эта фраза.

В интервью Good Morning America герцогиня как-то заявила, что почувствовала, как смерть королевы заставила ее открыто говорить то, что она хочет сказать, не беспокоясь о том, что это может кого-то обидеть.

"Теперь я действительно настоящая Сара", - прокомментировала герцогиня.

Сара Йоркская, принц Эндрю и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Сара не была самой любимой королевской невесткой, но, надо отдать ей должное, ведь она многие годы поддерживает теплые отношения со своим бывшим мужем принцем Эндрю.

Напомним, ранее мы рассказывали, какими Сара Йоркская видит свои похороны.

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