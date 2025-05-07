Сара Йоркская сделала новое душераздирающее признание: что она сказала

Сара Йоркская / © Associated Press

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Сара выразила свою обеспокоенность тем, как социальные сети повлияют на наши будущие поколения. В проникновенной статье для LBC 65-летняя герцогиня Йоркская рассказала насколько сильно на нее раньше влияли социальные сети, признав, что она «тратила время и энергию, пытаясь угодить всем».

«Однако меня все больше беспокоит то, с чем столкнется следующее поколение в плане комментариев в социальных сетях. Не только люди, находящиеся на виду у общественности, но и любой человек, включая маленьких детей, может стать объектом кибербуллинга и троллинга», — говорит Сара.

Сара Йоркская / © Getty Images

Несмотря на то, что она рассказала, что социальные сети предлагают «отличные платформы для общения», она также подробно описала, как это может стать «кошмаром».

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«Давайте будем честны, большая часть этого — полная чушь. Люди говорят друг другу то, что они и не подумали бы сказать в реальном мире. Мне очень грустно, что люди так много времени и энергии тратят на то, чтобы быть жестокими по отношению к другим».

Сара описала и свой опыт, рассказав, как находилась под «пристальным вниманием», с которым она столкнулась со стороны прессы, когда впервые вышла на публичную сцену в 1980-х годах.

Также Сара отметила, что дети становятся более тревожными и подавленными, а чрезмерное использование социальных сетей связано с повышенным стрессом и проблемами со сном. «Мы знаем, что в худших случаях дети кончают жизнь самоубийством после того, как их преследуют кибербуллингисты», — сказала Сара.

Сара Йоркская в 80-х / © Associated Press

Напомним, недавно принц Гарри и Меган Маркл открыли мемориал в Нью-Йорке, посвященную детям, которые умерли из-за кибербуллинга.

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