Сара Йоркская сочувствует Украине и снова навестила украинских беженцев

Герцогиня Йоркская известна своей благотворительной деятельностью.

Еще в пятницу герцогиня Йоркская встретилась с беженцами, бежавшими в города Польши, и поделилась в своем Instagram несколькими фотографиями своей встречи с женщинами и детьми, бежавшими из страны.

"Сегодня я вернулась в Руды и Кузню Рациборскую, деревни, которые я знала и любила с тех пор, как основала свою благотворительную организацию в 1992 году. Важно помнить людей и места, которые были такой большой частью моей жизни. Я также хотела посетить небольшие города и села, которые без колебаний открыли свои двери для украинского народа. На следующей неделе мы отправим дополнительную помощь из Великобритании в Руды.

Я провела время с украинскими семьями, получившими убежище в Старом аббатстве. Отец Ян Розик руководит фондом "Stare Opactwo Rudach". Они бежали из разных уголков Украины, целыми днями шли со своими детьми.

Я разговаривал с Оксаной, которая находится на шестом месяце беременности, и она поехала в Руды со своим 7-летним сыном Гораном. А еще Ольга и ее дети Ян (4) и Паулина (5). Плача, они говорят мне, как они благодарны полякам за доброту, и говорят, что сделают все возможное, пока они здесь. Но они считают свое пребывание временным, так как больше всего на свете хотят вернуться домой, в свою страну, к своим мужьям, которые борются за выживание Украины. Мы говорили о том, что всегда верим в надежду, в улыбку ребенка", - написала в подписи к фото Сара.

В подписи под несколькими другими фотографиями Сара продолжила.

"Я слышала еще более необычные истории мужества, когда сегодня имел честь провести время с молодыми слепыми студентами, бежавшими из Украины. Когда началась война, директор школы Александр Билусов привез их из харьковской школы в Домброву Горничу. Страшное и опасное путешествие заняло много дней на автобусе. Временами ракеты и стрельба становились настолько интенсивными, что они укрывались в подвале на три дня. Сегодня они спели для нас от души гимн Украины и "С днем рождения, Украина!". Они так благодарны Польше за их доброту, но надеются, что их пребывание временное, войны больше нет, и что они смогут вернуться домой в Украину, чтобы воссоединиться со своими родителями", - написала Сара.

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