Сара Йоркская трогательно отреагировала на новость о беременности младшей дочери принцессы Евгении

Недавно принцесса Евгения объявила о том, что ждет второго ребенка. Ее мама Сара Фергюсон также публично отреагировала на новость.

Принцесса Йоркская подтвердила свою беременность, опубликовав фото своего живота, который обнимает ее сын Август. "Мы так рады сообщить, что этим летом в нашей семье грядет пополнение", - написала в подписи к кадру Евгения.

Ее мама Сара Фергюсон отреагировала на пост дочери публично, хотя, наверняка, знала о ее беременности уже давно. В своем аккаунте в Instagram она опубликовала совместную с Евгенией фотографию и написала:

"Я так рада за свою девочку". На снимке Сара обнимает дочь.

Малыш Евгении и Джека Бруксбэнка станет вторым для пары и третьим внуком для Сары Йоркской. Также у нее есть внучка Сиенна, дочь ее старшей дочери принцессы Беатрис.

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