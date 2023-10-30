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Сара Йоркская трогательно почтила память внезапно скончавшейся звезды "Друзей"

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
684
Время на прочтение
1 мин
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Сара Йоркская трогательно почтила память внезапно скончавшейся звезды "Друзей"

Сара Йоркская и Мэттью Перри / Фото: Associated Press

Сара Йоркская сыграла эпизодическую роль в сериале "Друзья" и была знакома с Мэттью Перри.

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, об этом стало известно в выходные.

Сара опубликовала в своем блоге в Instagram несколько фото со съемок и написала:

"Я помню, как была взволнована тем, что встретила такой талант от природы, комика и блестящего актера. Это трагедия - потерять тебя так рано в жизни, покойся с миром, дорогой Мэттью… ты подарил так много радости и смеха многим".

(листайте фото вправо)

Сара появилась в финале четвертого сезона сериала "Друзья" вместе с Джои и оценила его нелепую шляпу с британским флагом. Говорят, на съемки Сара согласилась из-за своих дочерей – принцесс Беатрис и Евгении, которые были поклонницами сериала. Теперь этот эпизод с Сарой остался навсегда в памяти.

Напомним, ранее мы рассказывали интересные факты о сериале "Друзья", которые вас очень удивят.

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Дата публикации
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