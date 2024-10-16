Сара Йоркская в яркой блузке пришла на мероприятие с беременной дочерью Беатрис

Беременная принцесса Беатрис и ее мама Сара Йоркская посетили 10-й ежегодный обед Lady Garden Foundation Langan's Ladies Lunch в Лондоне.

На мероприятии собираются жизненно важные средства для благотворительной организации The Royal Marsden Cancer Charity (организация по борьбе с раком). Сара, которая в єтот день праздновала 65-летие, приехала со своей старшей дочерью Беатрис.

Сара Йоркская приехала в ресторан Langan's Brasserie в пестрой блузке от итальянского бренда Pucci, черной юбке длины до колен, поясом Gucci, черных колготах и кожаных лодочках на каблуках. У нее на голове был цветной ободок, волосы распущены, макияжем она подчеркнула глаза и немного блеска нанесла на губы.

Принцесса Беатрис и ее мама Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис надела платье-рубашку в мелкий цветочный принт от Top Shop, плотные черные колготы и замшевые ботильйоны на каблуках. В руках у нее была маленькая кожаная сумка от Strathberry, на голову надела ободок Jennifer Behr, надела серьги-гвоздики, волосы распустила и уложила красивыми волнами и сделала выразительный макияж.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Сара Йоркская также была запечатлена с Элизабет Херли и дамой Джоан Коллинз. В Instagram Херли поделилась снимками.

Сара Йоркская, Элизабет Херли и дама Джоан Коллинз / Фото: Instagram Элизабет Херли

Напомним, в день рождения Сары ее младшая дочь принцесса Евгения посвятила матери трогательный пост в соцсети.

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