Сара Йоркская во время интервью ответила, что думает о Гарри и Меган

На днях Сара встретилась с редактором Самантой Бэрри в Нью-Йорке. В Америку экс-жена принца Эндрю отправилась, чтобы презентовать свою новую книгу "Самая интригующая леди".

Сара Йоркская и Саманта Бэрри / Фото: Associated Press

63-летняя Сара прекрасно выглядела и была одета в черное платье с рюшами на подоле и короткую кожаную куртку белого цвета с металлическими заклепками от Alice + Olivia. Образ герцогини дополняли высокие замшевые сапоги на каблуках, несколько золотых браслетов на запястье, серьги-висюльки и насыщенный макияж на лице. Жгуче-рыжие волосы Сара распустила и красиво уложила.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Это не первый выход Сары в США. Несколько дней назад герцогиня была в Лос-Анджелесе. Сара была близкой подругой принцессы Дианы, матери принца Гарри, который сейчас живет в Америке. И журналистам, конечно, интересно узнать, как Сара относится к Гарри и Меган. Так что избежать подобных вопросов ей не удалось.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

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Выступая на книжном мероприятии, которое состоялось в Нью-Йорке в понедельник вечером, Саре задали вопрос о том, какой совет она дала бы королевским парам (имея ввиду Гарри и Меган) Сара ответила: "Я думаю, что лучший способ ответить на этот вопрос — по-настоящему взяться за дело и подавать пример. Я бы не давала советов, я бы сказала, что ваши действия говорят громче слов. Принцесса Диана и я, мы много играли и отлично проводили время. Я чувствую, что она, как и король, будет так же гордиться своими внуками и семьей… Я думаю, что прощение - это ключ", - сказала Сара.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

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