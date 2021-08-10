Сара Йоркская высказалась о том, как бы принцесса Диана относилась к женам своих сыновей - Кейт и Меган

Сара Йоркская высказалась о том, как бы принцесса Диана относилась к женам своих сыновей - Кейт и Меган

Сара Йоркская сейчас, как никогда, востребована после выхода ее дебютной книги Her Heart for a Compass ("Ее сердце для компаса").

Во вторник герцогиня Йоркская дала интервью шоу Kyle & Jackie O Show, конечно, ей задавали вопросы, не только касающиеся книги. Речь зашла и о жизни принца Гарри и Меган Маркл в США, Сару спросили, как бы покойная принцесса Диана отнеслась к такому повороту событий в жизни ее младшего сына? На что Сара ответила, что принцесса Диана очень гордилась бы обоими своими сыновьями, принцами Гарри и Уильямом, пишет Daily Mail.

Сара Йоркская / Associated Press

"Я думаю, она бы очень гордилась своими мальчиками, которые твердо стоят на своем, они так похожи на нее. Жизнь достаточно тяжелая. Нам не нужно судить других. Мы должны быть открыты, чтобы взглянуть на жизнь по-другому", - сказала Сара Йоркская.

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Напомним, в январе 2020 года принц Гарри и его супруга Меган решили отказаться от своих должностей старших членов королевской семьи и переехали сначала в Канаду, а потом и в США. Сара сказала, что Диана, трагически погибшая в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года в возрасте 36 лет, также одобрила бы обеих жен своих сыновей.

"Я считаю, что принцы - исключительные мальчики с исключительными женами и прекрасными детьми. Я думаю, она бы сказала: "Да!" - продолжила она. Сара также рассказала о том, какой была бы бабушка Диана, размышляя об их близкой дружбе.

"О боже мой, вы можете себе представить, какие бабушкины скачки мы бы устроили вместе?" - говорит герцогиня.

Принцесса Диана и Сара Йоркская / Getty Images

Напомним, экс-мужа Сары Йоркской вчера обвинили в сексуальных домогательствах. Американка Вирджиния Джуфре подала на герцога Йоркского иск в суд. Бывшую жену принца, которая живет с ним под одной крышей, об этом событии пока что не спрашивали.

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