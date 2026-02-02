Саре Фергюсон негде жить после выселения из Royal Lodge: она отказалась переезжать к бывшему мужу

Сара Фергюсон / © Associated Press

Как стало Daily Mail, Сара до сих пор не нашла себе новое постоянное жилье, потому что отказывается переезжать к своему бывшему мужу Эндрю, а их дети — принцессы Беатрис и Евгения — не могут предоставить ей дом.

Бывшая герцогиня Йоркская переживает «жилищный кризис» и цепляется за надежду найти новое жилье в Виндзоре, но пока что безрезультатно.

Очевидно, что 66-летней женщине придется «снизить свои ожидания» относительно уровня ее нового дома после десятилетий, проведенных в 30-комнатном поместье Royal Lodge.

Сообщается, что Ферги находится в удручающем состоянии из-за своего падения с вершины славы, и говорит друзьям, что ее недавние трудности «не пошли на пользу ее психическому здоровью».

Эндрю и Ферги лишились своих титулов и особняка в Виндзоре, ранее принадлежавшего королеве-матери Елизавете, из-за своей многолетней дружбы с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном. А в связи с новыми всплывшими подробностями и фото бывшего принца, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил брату короля Чарльза дать показания перед Конгрессом США по поводу его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Бывший принц Эндрю и Сара Фергюсон / © Getty Images

Ранее, напомним, сообщалось, что Сара может переехать в дом своей дочери принцессы Беатрис.