Саре Фергюсон отказали в заключении книжного контракта на 2 миллиона долларов: в чем причина

Сара Фергюсон / © Associated Press

66-летняя Ферги предлагала крупным американским издательствам идею откровенных мемуаров, рассчитывая на сделку «примерно в 2 миллиона долларов. В книге Сара хотела рассказать свою версию событий об ее отношениях с Джеффри Эпштейном.

Однако, источники в Голливуде сообщили изданию The Sunday Express: «В итоге она получила множество отказов, а в нескольких случаях и вовсе не получила ответа. Похоже, никому нет и малейшего желания, чтобы их воспринимали как тех, кто помогает ей наживаться на скандале с Эпштейном, который разрушил ее семью и погубил ее бывшего мужа», — цитирует Daily Mail.

Сара Фергюсон имеет богатый опыт работы в издательской сфере, а также является известным автором детских книг — в последний раз она выпустила книгу для детей под названием «Флора и папоротник» в 2024 году, после своего романтического романа «Самая интригующая леди» в 2023 году.

«В коммерческом плане, как показывает провал книжной сделки, она стала изгоем», комментирует другой источник.

Отметим, что на публике Сара не появлялась очень давно, а ее бывшего мужа Эндрю последний раз видели 19 февраля в день его рождения, когда он возвращался в свой дом в Сандрингеме, после того, как его отпустили из-под ареста из полицейского участка в Норфлке.