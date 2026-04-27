Саре Фергюсон предложили огромную сумму за откровенные мемуары о ее жизни в королевской семье
Западная пресса сообщает, что экс-герцогиня Йоркская готова обнародовать сенсационные заявления о связях ее бывшего мужа экс-принца Эндрю с Эпштейном и о секретах королевской семьи.
По имеющимся данным, к Саре Фергюсон обратился американский журналист, предложивший 2,45 миллиона долларов за откровенное интервью, которое может раскрыть секреты королевской семьи, в том числе и то, что ей известно о связях экс-принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, пишет express.
Поставил ли на карту Сара Фергюсон все, в том числе и будущее своих дочерей – принцесс Евгению и Беатрис – большой вопрос, но экс-герцогиня нуждается в деньгах.
Сейчас Сара находится на роскошном горнолыжном курорте в Австрии с тех пор, как лишилась титула и была вынуждена покинуть Роял-Лодж, резиденцию в Виндзоре, которую она делила с бывшим мужем Эндрю. Сара Фергюсон остановилась в шале на горнолыжном курорте, стоимость проживания в котором составляет почти 2300 евро в сутки, но может ли она позволить себе такую роскошь сегодня?
Источник сообщил, что Фергюсон готова обнародовать свою версию событий, связанных с Эпштейном, и что ее изложение причастности Эндрю может оказаться взрывоопасным для королевской семьи.
Источник добавил, что долгие годы, проведенные ею в ближайшем окружении королевской семьи, дали ей непревзойденную возможность раскрывать ее самые сокровенные секреты, и, как утверждается, она скрупулезно сохраняла все улики.
«У нее и Эндрю была открытая договоренность, так что если она попадет в беду, попадут и они все», — сказал источник. «Она не такая глупая, как кажется, и она тщательно хранит улики и памятные вещи. Сара станет настоящей занозой в короне для Чарльза, Уильяма и особенно Эндрю».
Напомним, сестры Йоркские - дочери Сары и Эндрю - уже продолжительное время не появлялись на публике. Но, известно, что король Чарльз пригласил сестричек посетить скачки в Аскоте в июне.