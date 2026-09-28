Саре Фергюсон предложили семизначную сумму за скандальную автобиографию

Сара Фергюсон / © Associated Press

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Это произошло после того, как наконец-то вышла сенсационная новая книга брата принцессы Дианы, графа Спенсера, о его покойной сестре. В ней содержится несколько нелестных обвинений в адрес других членов королевской семьи, а также короля Чарльза III — первого мужа принцессы Дианы.

Книга Чарльза Спенсера о принцессе Диане / © Associated Press

Как сообщили источники изданию The Sun, Сара Фергюсон в нескольких днях от заключения сделки по своей автобиографии. По их словам, был написан поглавный синопсис с подробными примечаниями по «ключевым темам», которые, как сообщается, могут включать ее мысли об бывшем муже Эндрю Маунтбаттен-Виндзоре, Джеффри Эпштейне, короле Чарльзе, а также Гарри и Меган.

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Источники, близкие к ситуации, утверждают, что Ферги «нацелена на то, чтобы восстановить свою репутацию». Один из них сказал:

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«Сара хочет прояснить ситуацию и заработать денег, чтобы решить свои финансовые проблемы. Идет тайная борьба за сделку, и она близка к завершению».

Сара Фергюсон / © Associated Press

Решится ли Сара на написание этой книги, увидим позже.

Напомним, ранее мы рассказывали три самые громкие истории Сары Йоркской — нелюбимой невестки принца Филиппа.

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