Саре Йоркской - 62: пять фактов из биографии скандальной невестки королевы Елизаветы II

Сегодня 62 года исполняется Саре Йоркской - писательнице, общественному деятелю и бывшей супруге принца Эндрю.

Сара родилась 15 октября 1959 года в госпитале Уэлбек, в Лондоне, и стала второй дочерью майора Рональда Фергюсона и его жены Сьюзен Мэри Райт. Родители Сары развелись, а ее мама вышла замуж во второй раз и переехала жить в Аргентину. Сара осталась с отцом на его семейной ферме в Даммере, в Хэмпшире.

Сара Йоркская / Associated Press

Сара известна как самая экстравагантная невестка британской королевы Елизаветы II. Она никогда не боялась быть яркой и фонтанировала эмоциями. Средний сын королевы принц Эндрю и влюбился во взбалмошную рыжеволосую девушку благодаря ее нраву.

Сара Йоркская / Associated Press

1. Училась Сара в школе Дейншил, в Стретфилд-Тарджисе, и в школе Херст-Лодж, в Аскоте. После поступила в колледж Королевских секретарей. Первую работу девушка получила в 18 лет. Она устроилась в фирму, занимающуюся связями с общественностью в Лондоне. Позже она работала в художественной галерее и издательской компании.

2. С принцем была знакома с детства. Они встречались часто на матчах по поло. Но более тесное их знакомство произошло в 1985 году, когда по предложению принцессы Дианы Сара Фергюсон с целью возможного сватовства была включена в список гостей традиционной вечеринки, которую королева устраивала в Виндзорском замке во время королевских скачек в Аскоте.

3. Уже через год Сара и принц Эндрю сыграли свадьбу. Принц заявил своей матери королеве, что женится либо на этой женщине, либо возьмет в жены первую попавшуюся проститутку. Елизавета II не стала упрямится и брак разрешила.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Associated Press

4. Обвенчались Эндрю и Сара 23 июля 1986 года в Вестминстерском аббатстве. Принц Эндрю получил от Елизаветы II титул герцога Йоркского, а Сара стала герцогиней Йоркской.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Associated Press

5. В браке, а прожили они десять лет, у пары родилось две дочери – принцесса Беатрис и принцесса Евгения. Обе уже счастливо замужем и сами стали мамами. После развода с Эндрю Сара утратила титул Королевского Высочества, но сохранила титул Йоркская. Если она повторно выйдет замуж, то лишится и его.

Сара Йоркская с дочками Беатрис (слева) и Евгенией (справа) / Associated Press

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Сара Йоркская - бывшая жена принца Эндрю (20 фото)

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