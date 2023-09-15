Сассекские на Invictus Games: милые фото Меган и Гарри на фоне украинского флага

Принц Гарри и его супруга Меган находятся на Invictus Games в Дюссельдорфе.

Уже несколько дней, как герцогиня Сассекская присоединилась к своему мужу, который и является главным организатором и вдохновителем этих Игр.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

Вчера пара посещала соревнования по волейболу. А фотографам удалось сделать милые кадры, как герцог и герцогиня обнимались и были запечатлены на фоне флага Украины.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

В первые дни соревнований принц Гарри пожал руки и поддержал украинских защитников на Invictus Games. Поклонников очень тронуло, как Гарри проявил свою поддержку украинским спортсменам и болельщикам на соревнованиях.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, сегодня, 15 сентября, принцу Гарри исполняется 39 лет. Ранее мы вспоминали самые громкие скандалы "запасного" принца.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

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