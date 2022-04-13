Сассексы едут на Invictus Games: королевская чета не примет Гарри и Меган в Гааге

Сассексы едут на Invictus Games: королевская чета не примет Гарри и Меган в Гааге

Стали известны некоторые подробности пребывания Гарри и Меган в Нидерландах.

Чета Сассекских посетит открытие Invictus Games в Гааге, 16 апреля. В Нидерланды принц Гарри и его супруга Меган едут, как частные лица, а значит они не получат аудиенцию у короля Виллема-Александра и королевы Максимы, а также не остановятся в королевском дворце.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Associated Press

Но Daily Mail также сообщает, что нидерландская полиция может предоставить им охрану и статус VIP-персон. Кроме того, Меган и Гарри будет защищать собственная команда телохранителей.

Пока не известно, сможет ли принц Гарри посетить после Великобританию для того, чтобы поздравить его бабушку королевы Елизавету II с 96-летием, которое монарх отпразднует 21 апреля.

Меган и Гарри / Associated Press

Неизвестно, посетит ли Гарри Великобританию, которая находится совсем рядом, и увидит ли королеву, пока он находится по эту сторону Атлантики на мероприятии, которое пройдет с 16 по 22 апреля.

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