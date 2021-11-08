Счастливая и в новом образе: княгиня Шарлин вернулась в Монако - дворец поделился снимками

Долгожданное воссоединение княжеской семьи Монако наконец-то произошло.

Княгиня Шарлин, которая провел вдали от дома и своих детей больше пяти месяцев, вернулась в Монако из Южной Африки. На своей родине княгиня перенесла четыре операции, которые потребовались после осложнений заболевания лор-органов. Из-за этого врачи запрещали Шарлин летать.

43-летняя княгиня совершила десятичасовой ночной перелет из Южной Африки в Ниццу, где ее встретили муж князь Альбер II и дети – принц Жак и принцесса Габриэлла. Затем семья на вертолете отправилась в княжеский дворец Монако.

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На официальной странице княжеской семьи Монако были опубликованы фотографии, где видно, что Шарлин сменила цвет волос на более темный. Она была одета в бежевое теплое платье и черное пальто и высокие кожаные сапоги, на лице у нее была маска, которую Шарлин не снимала. Также она вела собаку, которую привезла с собой из Африки.

Перед возвращением Шарлин принц сообщил журналу People, что он надеется отправиться со своей женой в Дубай в рамках запланированного королевского визита на Всемирную выставку Дубая 13 ноября. Ожидается, что члены королевской семьи Монако также будут отмечать Национальный день княжества 19 ноября.

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