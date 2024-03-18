Счастливая и здоровая: принцесса Уэльская с мужем Уильямом сходила в любимый магазин

Принцессу Уэльскую увидели с мужем принцем Уильямом возле ее любимого фермерского магазина в Виндзоре. Очевидцы говорят, что Кейт выглядела здоровой и счастливой.

Британские СМИ не публиковали фотографий принцессы Кейт, видимо, из соображений толерантности по отношению к королевской семье, которая просила дать время Кэтрин до восстановления после операции. Сообщается, что Кейт и Уильям были замечены примерно в миле от их коттеджа Аделаида в Виндзоре в субботу, в то время пока их трое детей Джордж, Луи и Шарлотта были на занятиях спортом.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Associated Press

Свидетель, который видел пару, рассказал The Sun вчера вечером:

"После всех слухов, которые ходили вокруг, я был ошеломлен, увидев их там. Кейт ходила по магазинам с Уильямом, и она была счастливой и выглядела хорошо. Детей с ними не было, но это хороший знак, что она была достаточно здорова, чтобы зайти в магазин".

Хотя никаких фотографий пары сделано не было - в соответствии с их просьбой о конфиденциальности, пока Кейт выздоравливает - их появление, о котором сообщается, является обнадеживающим признаком того, что она делает первые шаги к возвращению к официальным королевским обязанностям.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Ожидается , что принцесса, которая в последний раз появлялась на публике в Сандрингеме на Рождество, вернется к общественной деятельности после 17 апреля, когда ее дети вернутся в школу Ламбрук, недалеко от Аскота, после пасхальных каникул.

Частная школа совместного обучения Ламбрук в Аскоте недалеко от Виндзорского замка / Фото: Getty Images

Тем не менее, есть предположение, что Кейт теперь может вернуться раньше, и появится на ежегодной пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Напомним, ранее мы рассказывали о конспирологических теориях, которые распространяются в Сети пока Кейт находится на больничном.

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