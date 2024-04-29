Счастливы и улыбаются: представлено новое фото короля Чарльза и королевы Камиллы

Снимок был представлен несколько дней назад, когда Букингемский дворец объявил, что монарх возвращается к исполнению своих королевских обязанностей.

Король Чарльз III не принимал участия в общественной жизни страны из-за лечения от рака, но теперь врачи разрешили ему вернуться к работе.

Чтобы объявить эту прекрасную новость публике король и королева пригласили фотографа Милли Пилкингтон сделать для них новое портретное фото. Оно было сделано в начале апреля в садах Букингемского дворца. Камилла была облачена в синее платье от Фионы Клэр, а Чарльз в светло-серый костюм, белую рубашку и синий галстук в принт.

"Для меня большая честь получить приглашение сделать этот портрет Их Величеств Короля и Королевы в начале этого месяца в садах Букингемского дворца. И я очень рада, что Его Величество Король так хорошо выздоравливает.

Спасибо @theroyalfamily за такой замечательный заказ и Полу Эллису за помощь в тот день — без вас я бы не справилась", - написала Милли Пилкингтон в своем аккаунте в Instagram под фотографией.

Напомним, сегодня в день тринадцатой годовщины со дня свадьбы Кейт и Уильяма Уэльских было выпущено фото пары, которое также принадлежит авторству госпожи Пилкингтон. Однако, королевские поклонники остались недовольны этим кадром.

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