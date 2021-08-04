Счастливы вместе: Мишель Обама показала милое фото с мужем и дочками

Бывшая первая леди США поздравила мужа с юбилеем семейным снимком.

Сегодня, 4 августа, 44-й президент США Барак Обама отмечает юбилей – ему исполнилось 60 лет. По этому поводу его супруга – Мишель Обама – опубликовала в Instagram милое семейное фото. На нем Барак и Мишель запечатлены со своими дочками – Малией и Наташой. Они улыбаются на другой объектив фотокамеры.

Экс-первая леди одета в клетчатое розовое платье с американской проймой, а ее муж - в голубую полосатую рубашку.

В подписи к снимку Мишель трогательно поздравила Барака с юбилеем: "Из всех твоих достижений, главное для тебя - быть настоящим любящим отцом для наших девочек. Спасибо за то, что никогда не позволял всей тяжести мира помешать тебе стать прекрасным мужем и отцом. С 60-летием, Барак Обама".

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