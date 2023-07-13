Счастливы вместе: сын принцессы Анны с девушкой Линдси Уоллес посетили Уимблдон

Питер Филлипс и Линдси Уоллес посетили десятый день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне. В этот день кроме них приехали и другие члены семьи – сестра Питера – Зара Тиндалл с мужем Майком, а также королева Камилла.

Питер Филлипс и Линдси Уоллес / Фото: Getty Images

45-летний Питер был в темно-синем классическом костюме в тонкую полоску, к которому подобрал светлую рубашку и пестрый галстук. А его возлюбленная Линдси надела бело-голубое платье-рубашку в принт от Suzannah London. На запястье у нее сверкал золотой браслет, в ушах были серьги-висюльки, а волосы она распустила и расчесала по пробору. Макияж на лице был максимально естественным с розовым блеском на губах.

Питер Филлипс и Линдси Уоллес / Фото: Getty Images

В прошлом году пара, напомним, также посещала Уимблдон. А дебютировали как пара они на публике во время мероприятий в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в прошлом году.

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