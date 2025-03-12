Счастливые вместе: Иванка Трамп показала снимки из семейной поездки в Нью-Йорк

Иванка Трамп опубликовала в Instagram серию снимков из семейной поездки на остров Либерти, который расположенный в Верхнем Заливе Нью-Йорка.

Туда дочь президента поехала вместе со своим мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми – дочерью Арабеллой и сыновьями Джозефом и Теодором.

Иванка Трамп с семьей / Фото: Instagram Иванки Трамп

Семья везде фотографировалась и выглядела счастливо.

Джаред и Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с мужем и сыном / Фото: Instagram Иванки Трамп

"Было особенно привезти моих детей, каждый из которых родился в Нью-Йорке, именно туда, где более 12 миллионов начали свое американское путешествие.

Я одна из почти 40% всех граждан США, которые могут проследить по крайней мере одного предка на остров Эллис.

Остров Эллис и статуя Свободы являются вечными символами надежды, стойкости и новых начинаний. Я рада поделиться этой частью истории со своими детьми", – подписала фото Иванка.

Иванка Трамп с сыном / Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп продемонстрировала изысканный образ от Oscar de la Renta.

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