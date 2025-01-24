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Счастливые вместе: Иванка Трамп показала милые фото с мужем и детьми

Счастливые вместе: Иванка Трамп показала милые фото с мужем и детьми

Счастливые вместе: Иванка Трамп показала милые фото с мужем и детьми

Иванка Трамп с мужем и детьми / Фото: Instagram Иванки Трамп

Старшая дочь президента США выложила новые семейные фотографии.

Иванка Трамп поделилась с фолловерами в Instagram серией семейных снимков, сделанных в день, когда она с семьей посетила Национальную молитвенную службу в Вашингтонском национальном соборе.

Семья Трампов / © Instagram Иванки Трамп
Семья Трампов / Фото: Instagram Иванки Трамп

На фотографиях Иванка позировала вместе со своим мужем Джаредом Кушнером и их детьми – 13-летней дочерью Арабеллой, 11-летним сыном Джозефом и 8-летним сыном Теодором.

Иванка Трамп с мужем и детьми / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп с мужем и детьми / Фото: Instagram Иванки Трамп

На Иванке было элегантное красное шерстяное пальто с большим бантом в зоне декольте, которое по заказу сшил для нее бренд Suzannah London.

Иванка Трамп с мужем и детьми / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп с мужем и детьми / Фото: Instagram Иванки Трамп

Арабелла была одета в похожее красное пальто от этого самого бренда.

Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп с дочерью / Фото: Instagram Иванки Трамп
Дети Иванки Трамп / © Instagram Иванки Трамп
Дети Иванки Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Джаред был одет в классический черный костюм, Джозеф – в серый в клетку, а Тео – в темно-синий. Сверху мальчики надели бежевые пальто.

Дети Иванки Трамп / © Instagram Иванки Трамп
Дети Иванки Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иваанка Трамп в изысканном черном платье с обнаженными плечами от Elie Saab сияла на приеме.

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