Счастливые вместе: Иванка Трамп показала снимки из семейного отпуска в теплых краях

43-летняя дочь избранного президента США поделилась новыми фото с рождественских каникул.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram интересные фотографии из рождественского отпуска, который она проводит вместе с семьей в теплых краях.
На первом снимке Иванка предстала на яхте в объятиях своего мужа Джареда Кушнера. Она продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем мини-платье с разноцветным зигзагообразным принтом.
Затем она позировала в кремовом сарафане на фоне растений и водоема.
Показала Трамп также фото своих детей – дочери Арабеллы и сыновей Джозефа и Теодора.
"Чувствую много благодарности этого Рождества", — подписала она фото.
Напомним, ранее Иванка Трамп показала свое пляжное фото.
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