Счастливые вместе: Иванка Трамп показала снимки из семейного отпуска в теплых краях

Иванка Трамп опубликовала в Instagram интересные фотографии из рождественского отпуска, который она проводит вместе с семьей в теплых краях.

На первом снимке Иванка предстала на яхте в объятиях своего мужа Джареда Кушнера. Она продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем мини-платье с разноцветным зигзагообразным принтом.

Иванка Трамп показала фото из семейного отдыха / Фото: Instagram Иванки Трамп

Затем она позировала в кремовом сарафане на фоне растений и водоема.

Иванка Трамп показала фото из семейного отдыха / Фото: Instagram Иванки Трамп

Показала Трамп также фото своих детей – дочери Арабеллы и сыновей Джозефа и Теодора.

Иванка Трамп показала фото из семейного отдыха / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп показала фото из семейного отдыха / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп показала фото из семейного отдыха / Фото: Instagram Иванки Трамп

"Чувствую много благодарности этого Рождества", — подписала она фото.

Напомним, ранее Иванка Трамп показала свое пляжное фото.

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