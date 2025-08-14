ТСН в социальных сетях

Общество
157
1 мин

Щедрый король: Чарльз III продает джем в два раза дешевле, чем его невестка Меган Маркл

Король Чарльз снизил цены на свои джемы и теперь они стоят почти в два раза дешевле, чем джем, который продает его невестка Меган Маркл.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

76-летний монарх уже много лет продает джем в лучших продуктовых магазинах Великобритании через свое поместье в герцогстве Корнуолл.

Недавно король снизил цену до 6,70 долларов за банку, что почти в два раза дешевле, чем варенье бренда герцогини Сассекской As Ever, которое она продает за 14 долларов.

Варенье короля Чарльза III (на фото яблочное) / © instagram.com/sandringhamestate

Варенье короля Чарльза III (на фото яблочное) / © instagram.com/sandringhamestate

Малиновое варенье Чарльза уже продается в сувенирном магазине в Сандрингеме, а позднее ожидается расширение ассортимента, пишет nypost.com.

«Наше малиновое варенье из Сандрингема изготовлено по уникальному рецепту из местных ингредиентов», — говорится в описании продукта. «Это рубиново-красное варенье идеально подходит для теплых тостов с маслом или в качестве украшения для свежеиспеченной булочки».

Джем Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Джем Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

А вот джем бренда As Ever наделал много шума в начале этого года. Герцогиня разослала его своим близким друзьям, чтобы сделать рекламу и это сработало.

