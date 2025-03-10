Щедрый жест: король Чарльз приобрел новый особняк ради безопасности своей жены Камиллы

Король Чарльз купил новый дом за 3 миллиона фунтов стерлингов рядом с личным домом его супруги королевы Камиллы в Уилтшире на фоне опасений, что он может стать местом проведения шумных свадеб.

Автономный дом королевы Камиллы, Ray Mill House, расположен недалеко от Лакока. По информации Daily Mail, король Чарльз выложил 3 миллиона фунтов стерлингов за новую недвижимость Old Mill недалеко от личного дома своей жены. И купил он ее не просто так, поскольку здание по соседству предыдущий владелец выставил на продажу и возросли опасения по поводу потенциального риска для безопасности Камиллы. Поэтому король вмешался в последнюю минуту, чтобы заблокировать продажу и выкупить Old Mill за счет частных средств.

Друг Камиллы рассказал изданию, что было необходимо действовать для защиты и конфиденциальности Камиллы, поскольку потенциальный покупатель хотел "максимизировать коммерческое использование собственности в качестве краткосрочной аренды для отдыха и места проведения свадеб".

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Теперь на Old Mill будет работать "проверенный на безопасность арендатор", который обеспечит ее "надлежащее" использование.

Здание датируется периодом Нормандского завоевания, в доме есть четыре спальни, две ванные комнаты, большая непереоборудованная комната, две другие ванные комнаты, три гостиные, кухня и гардеробная.

Напомним, королева Камилла приобрела Ray Mill House в 1995 году за 850 000 фунтов стерлингов после развода с Эндрю Паркером Боулзом. Она сделала его своей основной резиденцией в период с 1996 по 2003 год, а теперь использует его как загородный дом для отдыха.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

У короля Чарльз также есть личное поместье, где он любит проводить время – это Хайгроув-хаус в Глостершире. Он приобрел поместье в 1980 году и постепенно превращал дом в райский уголок в сельской местности. Этот дом не любила его первая жена принцесса Диана.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит особняк Миддлвик-Хаус, где жила королева Камилла со своим первым мужем Эндрю Паркер-Боулзом.

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