Сделал это ради Елизаветы II: от какой привычки в день свадьбы пришлось отказаться принцу Филиппу

Недавно мы вспоминали, какой была свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа в 1947 году.

Эта королевская свадьба вошла в историю Великобритании. А этот важный день для принцессы Елизаветы и принца Филиппа определил многие последующие бракосочетания в королевской семье Англии, которые в том числе проходили в Вестминстерском аббатстве.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Мы рассказывали, какой конфуз произошел с принцессой Елизаветой в день ее свадьбы. А вот принц Филипп, к примеру, именно в этот день бросил курить.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Это было резко и решительно, что очень соответствовало его характеру. Принц Филипп знал, что принцесса Елизавета ненавидела привычку своего отца короля Георга VI курить, и проблемы со здоровьем, связанные с курением, в конечном итоге привели к его смерти. Поэтому ее будущий муж согласился отказаться от вредной привычки до того, как станет официальным мужем принцессы, пишет brides.com.

Принцесса Елизавета с мужем принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, и детьми принцем Чарльзом и принцессой Анной, август 1951 года. / Фото: Getty Images

Кстати, недавно королева Камилла рассказывала, как избавилась от такой же привычки более двадцати лет назад. Правда, произошло это намного позже, чем у принца Филиппа.

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