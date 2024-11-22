Сделал это ради Елизаветы II: от какой привычки в день свадьбы пришлось отказаться принцу Филиппу

Недавно мы вспоминали, какой была свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа в 1947 году.
Эта королевская свадьба вошла в историю Великобритании. А этот важный день для принцессы Елизаветы и принца Филиппа определил многие последующие бракосочетания в королевской семье Англии, которые в том числе проходили в Вестминстерском аббатстве.
Мы рассказывали, какой конфуз произошел с принцессой Елизаветой в день ее свадьбы. А вот принц Филипп, к примеру, именно в этот день бросил курить.
Это было резко и решительно, что очень соответствовало его характеру. Принц Филипп знал, что принцесса Елизавета ненавидела привычку своего отца короля Георга VI курить, и проблемы со здоровьем, связанные с курением, в конечном итоге привели к его смерти. Поэтому ее будущий муж согласился отказаться от вредной привычки до того, как станет официальным мужем принцессы, пишет brides.com.
Кстати, недавно королева Камилла рассказывала, как избавилась от такой же привычки более двадцати лет назад. Правда, произошло это намного позже, чем у принца Филиппа.
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