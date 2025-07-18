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Сделал ей сюрприз: какой подарок король Чарльз преподнес королеве Камилле на день рождения
17 июля королева Камилла отпраздновала день рождения, ей исполнилось 78 лет.
Стало известно, как этот день предположительно провела Камилла и, какой сюрприз устроил для нее ее супруг — король Чарльз III.
По словам бывшего сотрудника королевской семьи — дворецкого Пола Баррелла — Камилла, веротяно, отпраздновала день рождения в приватной обстановке, предпочитая более камерную вечеринку. Мистер Баррелл сказал, что Чарльз, вероятно, «побалует» Камиллу, и они отпразднуют ее день рождения «частно» на вечеринке, возможно, в Кларенс-хаусе. Он также сказал, что они, возможно, пойдут обедать в одно из своих «любимых» мест — The Ritz.
Что касается подарков, то известно, что Чарльз любит дарить Камилле украшения. Так что ожидаем в скором времени увидеть на Камилле какое-то новое ювелирное изделие, пишет express.co.uk.
Напомним, в честь дня рождения королевы Камиллы Букингемский дворец поделился несколькими новыми портретными фото, авторства королевского фотографа Криса Джексона. Они оба были сняты в саду ее дома Рэй Милл, что находится в графстве Уилтшир.
Также Меган Маркл опубликовала загадочное видео в день рождения королевы.