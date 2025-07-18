Сделал ей сюрприз: какой подарок король Чарльз преподнес королеве Камилле на день рождения

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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Стало известно, как этот день предположительно провела Камилла и, какой сюрприз устроил для нее ее супруг — король Чарльз III.

По словам бывшего сотрудника королевской семьи — дворецкого Пола Баррелла — Камилла, веротяно, отпраздновала день рождения в приватной обстановке, предпочитая более камерную вечеринку. Мистер Баррелл сказал, что Чарльз, вероятно, «побалует» Камиллу, и они отпразднуют ее день рождения «частно» на вечеринке, возможно, в Кларенс-хаусе. Он также сказал, что они, возможно, пойдут обедать в одно из своих «любимых» мест — The Ritz.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Что касается подарков, то известно, что Чарльз любит дарить Камилле украшения. Так что ожидаем в скором времени увидеть на Камилле какое-то новое ювелирное изделие, пишет express.co.uk.

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Напомним, в честь дня рождения королевы Камиллы Букингемский дворец поделился несколькими новыми портретными фото, авторства королевского фотографа Криса Джексона. Они оба были сняты в саду ее дома Рэй Милл, что находится в графстве Уилтшир.

Королева Камилла / © Getty Images

Также Меган Маркл опубликовала загадочное видео в день рождения королевы.