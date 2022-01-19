Сделал шаг навстречу: принц Чарльз отчаянно пытается наладить отношения с Меган и Гарри

Принц Уэльский Чарльз очень хочет познакомиться со своей внучкой Лилибет Дианой, а также увидеть внука Арчи – детей герцога и герцогини Сассекских, и поэтому пригласил Меган и Гарри в Великобританию.

Как сообщают королевские источники, принц Чарльз пригласил Гарри и Меган остаться у него в особняке, когда они в следующий раз приедут в Великобританию, и отчаянно хочет провести время с Арчи и Лилибет. Принц Уэльский открыл свой дом для Сассексов и сказал своему младшему сыну, что хотел бы увидеть своих внуков, пишет The Sun. Известно, что Чарльз первым сделал шаг навстречу примирению и общается со своим сыном Гарри и его семьей с помощью видеочата.

Чарльз не видел Арчи с шестимесячного возраста и никогда не видел лично малышку Лилибет Диану, которая родилась в июне 2021 года. Говорят, что за последние несколько месяцев он и Сассексы провели серию "добродушных и приятных" видеозвонков с принцем Уэльским.

Принц Чарльз и Меган с Гарри / Getty Images

Однако другие эксперты предполагают, что у Меган и Гарри есть повод никогда не возвращаться на Великобританию в том случае, если правительство не позволит герцогу вернуть себе как частному лицу полицейскую охрану. Принц Гарри, напомним, подал иск о судебном пересмотре решения Министерства внутренних дел, которое ранее запрещало ему лично оплачивать полицейскую охрану его семьи во время пребывания в Великобритании.

Представитель принца говорит, что Гарри отчаянно пытается привезти своих детей домой, но считает, что это слишком опасно для его семьи без защиты полиции. Известно, что своей королевской семье герцог Сассекский сказал, что вернется на поминальную службу по принцу Филиппу в Вестминстерском аббатстве, которая запланирована на апрель 2022 года.

Принц Гарри / Associated Press

Читайте также: