Сделал сюрприз: Чарльз преподнес Диане особенный подарок перед их бракосочетанием

29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне состоялась свадьба леди Дианы Спенсер и принца Уэльского Чарльза. Эти редкие кадры показывают нам всю торжественность того дня.

Накануне свадьбы с леди Дианой Спенсер принц Чарльз пытался продемонстрировать своей будущей жене любовь и приверженность.

В книге Эндрю Мортона "Диана. Настоящая история из ее уст" принцесса Уэльская рассказывала, что накануне их свадьбы ее будущий муж преподнес ей особенный подарок.

Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы: редкие кадры

"Накануне вечером он прислал мне в Кларенс-хаус очень красивое кольцо с печаткой, с перьями принца Уэльского, и очень красивую открытку, на которой было написано: "Я так горжусь тобой, и когда ты придешь завтра, я буду там у алтаря. Просто посмотри им в глаза и срази их наповал", - говорилось в той открытке принца.

Свадьба Чарльза и Дианы, 1981 год, балкон Букингемского дворца / Фото: Getty Images

Кольцо, украшенное эмблемой принца Уэльского, Диана надевала на различные мероприятия, включая зажжение рождественской иллюминации на Риджент-стрит в том же году.

Принцесса Диана на зажжении рождественской иллюминации на Риджент-стрит в 1981 году / Фото: Getty Images

Грандиозная церемония бракосочетания пары состоялась 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне, привлекла внимание 750 миллионов зрителей из 74 стран. В прессе ее окрестили "свадьбой века".

Свадьба Чарльза и Дианы, 1981 год, балкон Букингемского дворца / Фото: Getty Images

А 28 августа 1996 года принцесса Уэльская Диана официально развелась со своим мужем принцем Чарльзом после пятнадцати лет брака.

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