Сделал сюрприз: Чарльз преподнес Диане особенный подарок перед их бракосочетанием

29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне состоялась свадьба леди Дианы Спенсер и принца Уэльского Чарльза. Эти редкие кадры показывают нам всю торжественность того дня.
Накануне свадьбы с леди Дианой Спенсер принц Чарльз пытался продемонстрировать своей будущей жене любовь и приверженность.
В книге Эндрю Мортона "Диана. Настоящая история из ее уст" принцесса Уэльская рассказывала, что накануне их свадьбы ее будущий муж преподнес ей особенный подарок.
"Накануне вечером он прислал мне в Кларенс-хаус очень красивое кольцо с печаткой, с перьями принца Уэльского, и очень красивую открытку, на которой было написано: "Я так горжусь тобой, и когда ты придешь завтра, я буду там у алтаря. Просто посмотри им в глаза и срази их наповал", - говорилось в той открытке принца.
Кольцо, украшенное эмблемой принца Уэльского, Диана надевала на различные мероприятия, включая зажжение рождественской иллюминации на Риджент-стрит в том же году.
Грандиозная церемония бракосочетания пары состоялась 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне, привлекла внимание 750 миллионов зрителей из 74 стран. В прессе ее окрестили "свадьбой века".
А 28 августа 1996 года принцесса Уэльская Диана официально развелась со своим мужем принцем Чарльзом после пятнадцати лет брака.
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