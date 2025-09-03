Сделала акцент на натуральность: как выглядит осенний маникюр королевы Максимы

Королева Максима / © Getty Images

Ее Величество посетила отдел устойчивого строительства Нидерландской службы водоснабжения, дорожного движения и охраны окружающей среды в Амстелвене и показывали, какой образ она выбрала для этого выхода.

Также мы обратили внимание на королевский маникюр, который Максима предпочла для еще теплых осенних дней. Ее ногти были покрыты светлым лаком, а вот кутикула была срезана не идеально. Впрочем, кто смотрел на маникюр Максимы, когда на ее запястье было столько красивых браслетов, которые прекрасно гармонировали с образом.

