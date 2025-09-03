- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 1 мин
Сделала акцент на натуральность: как выглядит осенний маникюр королевы Максимы
Вчера королева Максима уже вернулась к исполнению рабочих обязанностей после продолжительных летних каникул.
Ее Величество посетила отдел устойчивого строительства Нидерландской службы водоснабжения, дорожного движения и охраны окружающей среды в Амстелвене и показывали, какой образ она выбрала для этого выхода.
Также мы обратили внимание на королевский маникюр, который Максима предпочла для еще теплых осенних дней. Ее ногти были покрыты светлым лаком, а вот кутикула была срезана не идеально. Впрочем, кто смотрел на маникюр Максимы, когда на ее запястье было столько красивых браслетов, которые прекрасно гармонировали с образом.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему королева Испании Летиция отказывается от лака для ногтей.