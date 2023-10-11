Сделала это снова: принцесса Кейт на публичном мероприятии нарушила королевское правило

Принцесса Кейт во время сегодняшнего визита в Университет Ноттингем Трент нарушила одно из королевских правил.
Принц и принцесса Уэльские проводят мероприятия по всей Великобритании, чтобы отметить Всемирный день психического здоровья и подчеркнуть важность психического благополучия, особенно среди молодежи.
Во время общения с публикой принцесса не отказала в возможности сфотографироваться с ней. Хотя известно, что члены королевской семьи не делают селфи.
Кейт же решила проигнорировать это правило и не оставила без внимания просьбу собравшихся людей. Впрочем, она делает это не впервые, ведь строгого запрета на это в протоколе королевской семьи нет.
Днем ранее принцесса Кейт с мужем Уильямом посетили Молодежный форум в Бирмингеме.
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