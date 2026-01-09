ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
204
Время на прочтение
1 мин

Сделала это снова: принцесса Кейт появилась на публике без помолвочного кольца

Кэтрин, принцесса Уэльская присоединилась к своему мужу принцу Уильяму во время вчерашнего визита в больницу Чаринг-Кросс в Лондони.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Associated Press

Супруги являются со-покровителями благотворительной организации NHS Charities Together и посетили больницу, чтобы отметить работу сотрудников и волонтеров Национальной службы здравоохранения (NHS), которые справляются с возросшей нагрузкой в ​​зимние месяцы.

Принцесса Кейт появилась в элегантном бордовом костюме с бордовой блузкой и подходящими аксессуарами. А вот на ее пальце мы не заметили ее помолвочного кольца с сапфиром. Отсутствовало и другое сапфировое кольцо, которое Кейт подарил муж. На принцессе было только обручальное кольцо из валлийского золота.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Но, скорее всего, у такого решения Кейт не носить украшения в больницу была практическая причина, просто принцесса соблюдала общепринятую в больницах политику, предписывающую свести к минимуму ношение ювелирных украшений для снижения распространения микробов.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Впрочем, в прошлом году в январе во время посещения Королевской больницы Марсден в Лондоне принцесса Уэльская надела целых четыре сверкающих кольца.

Принцесса Кейт в январе 2025 года / © Getty Images

Принцесса Кейт в январе 2025 года / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
204
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie