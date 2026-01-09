- Дата публикации
Сделала это снова: принцесса Кейт появилась на публике без помолвочного кольца
Кэтрин, принцесса Уэльская присоединилась к своему мужу принцу Уильяму во время вчерашнего визита в больницу Чаринг-Кросс в Лондони.
Супруги являются со-покровителями благотворительной организации NHS Charities Together и посетили больницу, чтобы отметить работу сотрудников и волонтеров Национальной службы здравоохранения (NHS), которые справляются с возросшей нагрузкой в зимние месяцы.
Принцесса Кейт появилась в элегантном бордовом костюме с бордовой блузкой и подходящими аксессуарами. А вот на ее пальце мы не заметили ее помолвочного кольца с сапфиром. Отсутствовало и другое сапфировое кольцо, которое Кейт подарил муж. На принцессе было только обручальное кольцо из валлийского золота.
Но, скорее всего, у такого решения Кейт не носить украшения в больницу была практическая причина, просто принцесса соблюдала общепринятую в больницах политику, предписывающую свести к минимуму ношение ювелирных украшений для снижения распространения микробов.
Впрочем, в прошлом году в январе во время посещения Королевской больницы Марсден в Лондоне принцесса Уэльская надела целых четыре сверкающих кольца.