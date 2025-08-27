Сделала фото на кухне: Меган Маркл показала, как выглядит ее подросшая дочь Лилибет

Меган Маркл с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня опубликовала у себя в сторис кадры, показав, какой подарок ей преподнес муж принц Гарри. В видео была запечатлена и их маленькая дочь.

На кадрах видно, как малышка разглядывает личный подарок от принца Гарри. Подарок, которым так восхищается Лилибет, — это черно-белая фотография Меган в рамке с ее любимым покойным псом Гаем.

Принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

«Утренний сюрприз от моего мужа», — подписала ролик Меган.

Напомним, собаку Меган Маркл взяла в приюте в Канаде в 2015 году. А когда переехала в Великобританию в 2017 году после помолвки с Гарри, Гай переехал из Торонто вместе с ней.

В 2024 году пес умер. Он снялся в нескольких эпизодах шоу «С любовью, Меган».

«Поскольку многие из вас теперь увидят Гая в этом новом сериале Netflix, я надеюсь, вы поймете, почему я так опустошена его утратой. Думаю, вы тоже немного влюбитесь», — писала герцогиня после смерти Гая.

Меган и ее пес Гай / © instagram.com/aseverofficial

Поклонники на фото обратили внимание не только на подарок Гарри, но и на малышку Лилибет, отметив, какие длинные рыжие волосы у девочки.