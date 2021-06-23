Сделала идеальную укладку: королева Летиция в белом платье на торжественной церемонии

Испанская королевская чета посетила торжественное мероприятие в Мадриде.

Король Филипп VI и королева Летиция вчера, 22 июня, приехали на церемонии вручения международных журналистских премий 2020 года "Mariano de Cavia", "Luca de Tena" и "Mingote", предоставленных газетой ABC.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

На светской церемонии Их Королевские Величества выглядели очень гармонично. Король облачился в черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку, а его красавица-супруга Летиция была в белоснежном платье и золотых туфлях на высоких каблуках с открытыми пятками. В руках королева держала миниатюрный клатч из кожи крокодила.

Безупречной в этот раз была укладка королевы Летиции. Ее длинные темные волосы блестели и были идеально выравнены. Также королева сделала насыщенный макияж глаз и надела серьги-кольца с россыпью камней.

Королева Летиция / Getty Images

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В прошлый светский выход королевы Летиции мы видели ее в розовом платье от бренда Moises Nieto. Тогда король Филипп VI, королева Летиция и две их дочери – принцесса Леонор и инфанта София, присутствовали 18 июня на церемонии вручения "Ордена гражданских заслуг" в Королевском дворце в Мадриде.

Испанская королевская семья / Getty Images

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Королева Летиция, герцогини Кембриджская и Сассекская в эспадрильях (21 фото)

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