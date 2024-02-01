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Сделала классическую ошибку и засветила бюстгальтер: кронпринцесса Метте-Марит попала в конфуз

Сделала классическую ошибку и засветила бюстгальтер: кронпринцесса Метте-Марит попала в конфуз

Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Супруга кронпринца Хокона – будущего короля Норвегии – появилась на публике в элегантном наряде, но не учла один нюанс, когда его подбирала.

Кронпринцесса Метте-Марит надела черную трикотажную кофту, под которую надела светлый бюстгальтер и при свете вспышек фотокамер эта кофта просвещалась. Сверху принцесса набросила темно-синее длинное пальто от Max Mara и была в клетчатых брюках. А обута замшевые ботинки на каблуках.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images
Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Подобный конфуз случался и с королевой Летицией, когда она присутствовала на 21-м кинофестивале Opera Prima в кинотеатре Moncayo в Туделе. Летиция тогда носила темное платье-миди, под которым просвечивался ее светлый бюстгальтер.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

К слову, конфузы подобного плана с королевой Летицией случались неоднократно, а вот кронпринцесса Метте-Марит попадает в него в первый раз. 

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