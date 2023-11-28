Сделала маникюр и надела новый браслет: королева Камилла удивила выбором аксессуара

Ее Величество надела пальто своего любимого королевского синего цвета от Фионы Клэр и несколько браслетов на запястье, один из которых имеет особенное значение. Это был тонкий золотой браслет с камнями "кошачий глаз", считается, что его надевают, чтобы избежать негативной энергии от окружающих. Также на запястье королевы был ее любимый дорогой браслет Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Ранее мы не замечали, что супруга короля Чарльза носит подобные украшения. Но, очевидно, ей нравится идея носить символические украшения, которые не слишком уж бросаются в глаза окружающим.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Также мы обратили внимание на маникюр Камиллы. В этот раз он был идеальным, ее ногти были накрашены нюдовых лаком, а форма ногтей была круглой.

Ранее мы рассказывали, что королева Камилла не поклонница ярких оттенков лака на ногтях.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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