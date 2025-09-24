Сделала неожиданный выбор: чем особенный образ принцессы Кейт, в котором она появилась на публике

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Вчера во время визита в Саутпорт вместе с принцем Уильямом принцесса Кейт произвела впечатление очередным элегантным образом. На ней было серое классическое пальто Maxi City Coat от Jigsaw за 580 долларов, под него принцесса надела шелковую блузку с бантом на шее от Burberry за 1150 долларов, серые брюки и обула кожаные туфли-лодочки с тиснением от Boss.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Модные эксперты сошлись во мнении, что Кейт оказала поддержку модному бренду Jigsaw, в котором сама работала в 2006 году, после окончания Сент-Эндрюсского университета в 2005 году, получив степень по истории искусств.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Известно, что Кэтрин работала неполный рабочий день в Jigsaw, где занималась закупкой аксессуаров, проводя несколько дней в неделю в лондонском офисе, — пишет People.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Кейт Миддлтон ушла из Jigsaw в 2007 году, чтобы работать в семейной компании Party Pieces, а в 2010 году обручилась с принцем Уильямом, а в апреле 2011-го вышла за него замуж.

Принцесса Уэльская с мужем Уильямом / © Associated Press

С тех пор принцесса Уэльская уже надевала вещи от Jigsaw на свои королевские выходы, к примеру, она дополнила свое красное пальто от Alexander McQueen бантом от этого бренда на праздничной рождественской службе Together at Christmas в декабре 2024 года.