Сделала новую укладку и надела мини: первая леди Франции отправилась с мужем в Германию

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит Макрон отправились в с государственным визитом в Германию. Политик надеется укрепить франко-германские отношения таким образом, ведь последний подобный визит президента Франции в Германию состоялся еще в 2000 году Жаком Шираком.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Во время государственного визита основное внимание президентская чета уделила не политике, а знакомству со страной и ее народом, а вот принимал их не канцлер Олаф Шольц, а президент Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга - Эльке Бюденбендер.

В рамках своего путешествия Макроны посетили Берлин, где состоялось несколько важных мероприятий. Первая леди Франции надела в тот день лаконичный черный костюм с мини-юбкой и жакетом, который украшали большие золотые пуговицы.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Образ она дополнила лаконичными туфлями на каблуках и несколькими интересными украшениями: золотыми цепочками на шее, часами на запястье и кольцами с драгоценными камнями.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Привлекла внимание и прическа 71-летней Брижит, ведь она уложила волосы в легкие волны и это немного отличается от того, как она обычно появляется на публике, хотя ни для кого уже давно не секрет, что первая леди дополняет свою прическу накладными волосами.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

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