Сделала вид, что не расстроилась: почему Меган Маркл не позвали на юбилей Барака Обамы

Сделала вид, что не расстроилась: почему Меган Маркл не позвали на юбилей Барака Обамы

Меган Маркл родилась с Бараком Обамой в один день. И это помешало герцогине устроить пышный праздник в честь своего 40-летия, которое герцогиня отпраздновала 4 августа.

Ранее в СМИ сообщалось, что герцогиня Сассекская планировала устроить пышную вечеринку, но оказалось, что большинство ее гостей не могут прийти на прием, потому что в этот же день гостят у экс-президента США Барака Обамы. Он 4 августа отмечал 60-летний юбилей.

По данным биографа принца Гарри Анджелы Левин, Меган Маркл очень хотела быть среди гостей той вечеринки у Барака, но ни ее, ни принца Гарри не пригласили. В его доме в этот вечер гостили Джон Ледженд и Крисси Тейген, подруга Меган, ведущая CBS This Morning Гейл Кинг, Джордж Клуни, Джей-Зи и Бейонсе. Но чету Сассекских не позвали.

Меган и Гарри / Getty Images

Анджелы Левин в комментарии для The Sun объяснила причину.

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"Мне сказали, что, несмотря на заявление, что Меган не смогла присутствовать на вечеринке, она отчаянно хотела быть специальным гостем на удивительном дне рождения Барака Обамы. Но факт в том, что Гарри и Меган никогда не были даже в первоначальном списке гостей".

По словам писательницы, Барак Обама не мог позволить себе сделать шаг навстречу одному принцу (принцу Гарри), с которым, разумеется, хорошо знаком, и пойти против другого принца (принца Уильяма). Между братьями сейчас, как известно, непростые отношения.

Принц Гарри и Барак Обама / Associated Press

"Обамы явно всегда высоко ценили Гарри, но я уверена, что они видят Меган насквозь", - заявляет Анджела.

Барка и Мишель Обама встречались с королевой Елизаветой II в 2009 году на саммите G20, а в 2011 году монарх принимала их с трехдневным государственным визитом. Очевидно, что портить отношения с королевой Великобритании экс-президент не собирается.

Барак и Мишель Обама на встрече с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом, 2011 год / Associated Press

Меган, к слову, сделала вид, что не расстроилась. В свой день рождения она совместно с Мелиссой Маккарти объявила о новой инициативе помощи женщинам и уже заручилась поддержкой кузины Гарри – принцессы Йоркской Евгении.

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Улыбка герцогини Сассекской Меган (12 фото)

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