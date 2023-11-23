Сделали фото за ланчем: поклонница Меган и Гарри поделилась эксклюзивным снимком

Новая фотография Гарри и Меган, опубликованная на этой неделе в соцсетях, вызвала восторг у поклонников этой пары.

Принц Гарри с женой приезжали в Ванкувер, где сходили на хоккейный матч. В Канаде во время обеда одна из поклонницы пары попросила их сфотографироваться с ее сыном. И Сассекские не отказали.

Женщина опубликовала кадр в своем аккаунте в Instagram, где она держит сына за руки, рядом с ней запечатлена Меган в бежевом пальто Ralph Lauren, стоимостью 5290 долларов и брюках-клеш, а с другой стороны стоит принц Гарри в сером джемпере и джинсах.

"И это произошло сегодня во время обеда. Очень милая пара. Добро пожаловать в #vancouverc", - подписала снимок женщина.

Напомним, Сассекские посетили хоккейный матч "Ванкувер Кэнакс", а принц Гарри забросил шайбу на поле так же, как это делала его покойная бабушка королева Елизавета II 21 год назад.

Меган и Гарри в Канаде / Фото: Getty Images

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